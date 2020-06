Pokémon Schwert und Schild Rüstungsinsel Dyna-Pilze für die zweite Prüfung finden

Habt ihr die erste Prüfung auf der Pokémon Schwert und Schild Rüstungsinsel gemeistert, geht es direkt mit der nächsten weiter. Mastrich beauftragt euch damit drei Dyna-Pilze zu sammeln. Er erklärt, woran ihr diese erkennt. An ihrer roten Färbung und dem Wirbelmuster. Sie wachsen vor allem an dunklen und feuchten Orten. Unglücklicherweise findet ihr im Fokusforst keine, da eine Gruppe Schlaraffel über die Pilze hergefallen ist. Euer Weg führt euch daher zum Aufwärmtunnel.

Um den zu erreichen, müsst ihr den Fokusforst durchqueren, indem ihr über die Brücke geht und dem Weg folgt. Ihr gelangt zur Fleißebene, wo ihr in einiger Entfernung einen Höhleneingang erspäht. Dorthin führt euch euer Weg.

Betretet den Aufwärmtunnel, wo ihr schon nach ein paar Metern eine gigantische Gruppe roter Pilze findet.

Sobald ihr interagiert, taucht Saverio auf. Es kommt zum Kampf.

Saverio schickt drei Pokémon in den Kampf:

Flegmon, Level 62, Psycho

Kadabra, Level 63, Psycho

Fleknoil, Level 62, Psycho und Flug

Da alle drei Pokémon dem Typ Psycho angehören, könnt ihr auf Attacken mit den Typen Käfer, Geist und Unlicht setzen. Vorsicht, wenn ihr Pokémon mit den Typen Kampf oder Gift verwendet. Flegmon kann zudem mit Säure eine Gift-Attacke und Fleknoil mit Windschnitt eine Attacke des Typs Flug. Habt ihr Saverio besiegt, könnt ihr endlich die Dyna-Pilze schnappen. Praktischerweise erhaltet ihr direkt drei Stück, die ihr für das Bestehen der Prüfung benötigt.

Nun könnt ihr zum Dojo zurückkehren. Am schnellsten geht dies via Schnellreise. Dafür öffnet ihr eure Karte und wählt den Ort „Grußgefilde“ aus. Ihr landet so direkt vorm Dojo. Drinnen wird eine leckere Dyna-Suppe gekocht. Eure gesammelten Dyna-Pilze könnt ihr praktischerweise behalten.

Fortan könnt ihr im Dojo der Pokémon Schwert und Schild Rüstungsinsel immer Dyna-Suppe kochen lassen. Pokémon führen damit statt der Dynamaximierung eine Gigadynamaximierung durch, falls sie dazu in der Lage sind. Bei einer Gigadynamaximierung wird euer Pokémon größer und es ändert sein Aussehen. Der Effekt hält in einem Kampf für drei Runden.

Probiert es direkt aus und geht in die Küche vom Dojo. Ihr könnt dort beim NPC neben dem Kochtopf eine Dyna-Suppe kochen lassen. Dafür wählt ihr ein Pokémon aus, welches die Suppe zu sich nehmen soll. Den Effekt könnt ihr direkt für Prüfung #3 einsetzen, für die ihr gegen Saverio kämpfen müsst. Für eine Dyna-Suppe sind drei Dyna-Pilze nötig.

