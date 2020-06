Pokémon Schwert und Schild Rüstungsinsel fantastisch flinke Flegmon fangen

Auf der Pokémon Schwert und Schild Rüstungsinsel erwarten euch drei Prüfungen. Kurz nach Beginn eures Abenteuers erreicht ihr das Master-Dojo, wo ihr Dojo-Meister Mastrich begegnet. Kaum ernennt er euch zu einem seiner Schüler, stellt er euch auch schon die erste der drei Prüfungen vor. Drei fantastisch flinke Galar-Flegmon haben das Dojo-Set stibitzt, welches Saverio gerade erhalten sollte. Ehe ihr euch verseht, sind die drei frechen Kreaturen verschwunden und ihr blickt einer Staubwolke hinterher. Sie zu fangen ist eure erste Prüfung auf der Rüstungsinsel.

Die Flegmon rasen Richtung Balsamsumpf, wo ihr sie auch aufspürt. Das Gebiet erreicht ihr, wenn ihr vom Dojo aus den rechten Weg einschlagt. Ihr findet auf der Rüstungsinsel auch normale Galar-Flegmon. Lasst euch davon nicht aus dem Konzept bringen. Eure Ziele sind deutlich zu erkennen. Die drei Flegmon haben ein sehr hohes Tempo drauf und ziehen eine Staubwolke hinter sich her. Seht euch im Balsamsumpf um. Habt ihr eines der Galar-Flegmon gefunden, solltet ihr die Bewegung des Taschenmonsters beobachten. Jedes hat eine feste Route, auf dem es sich bewegt. Platziert euch dann auf dieser und wartet ab, bis das Galar-Flegmon in euch rast. Alternativ könnt ihr euch auch auf euer Rad schwingen und die drei Diebe so jagen. Nötig ist dies allerdings nicht, da die Routen die die Flegmon laufen kurz sind und es nicht lang dauert, auf sie zu warten.

Erwischt ihr ein Flegmon, müsst ihr es in einem Kampf besiegen. Galar-Flegmon gehört dem Typ Psycho an. Effektiv dagegen sind Käfer, Geist und Unlicht. Kampf und Psycho sind hingegen nicht effektiv. Aufpassen müsst ihr, wenn ihr ein Pokémon mit den Typen Kampf oder Gift einsetzt, da Psycho dagegen besonders effektiv ist. Besiegt ihr eines der drei fantastisch flinken Flegmon, erhaltet ihr ein Teil vom Dojo-Set. Fangen könnt ihr die Pokémon leider nicht. Habt ihr alle drei Teile wieder, kehrt ihr zurück zu Meister Mastrich.

Am schnellsten geht dies, wenn ihr die Karte öffnet und den Ort „Grußgefilde“ im Südosten der Karte auswählt. Ihr könnt so direkt zum Dojo zurückreisen. Dort angekommen überreicht ihr Saverio das Dojo-Set und Meister Mastrich erklärt die Prüfung als bestanden. Als Dankeschön dürft ihr euch ein Pokémon aussuchen. Zur Auswahl stehen Bisasam und Schiggy. Die Pokémon können eine Gigadynamaximierung durchführen, sobald ihr die Endentwicklung mit ihnen erreicht. Dafür müsst ihr jedoch ein bisschen trainieren, da euer neues Taschenmonster Level 5 hat. Ihr erhaltet zudem direkt die zweite Prüfung.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Pokémon Schild