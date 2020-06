Minecraft Dungeons Jungle Awakens Videoclips

Morgen erscheint mit Minecraft Dungeons Jungle Awakens der erste DLC für den Dungeon Crawler. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon jetzt. Via Twitter haben die Entwickler zwei kurze Gameplayclips veröffentlicht. In den Videos seht ihr einige der Dinge, die euch mit der Erweiterung erwarten. Darunter neue Gegenstände, Gegner und Pandabären.

Minecraft Dungeons Jungle Awakens ist der erste von zwei angekündigten DLCs. Die zweite Erweiterung trägt den Namen Creeping Winter. Sie erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

As their name suggests, the Corrupted Seeds are definitely not a tasty jungle snack. However, they’ll let you harness the power of the vines to entangle all those who stand in your way! pic.twitter.com/f54grksDX7

If only all the new mobs in Jungle Awakens could be as soft and cuddly (and bamboo-loving) as the Panda. Unfortunately, the Leapleaf and Whisperer have other things on their minds – more specifically, your demise. pic.twitter.com/Ob2ULpEt49

