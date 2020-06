PlayStation Plus bringt euch drei Spiele im Juli

PlayStation Plus feiert sein 10-jähriges Jubiläum, weshalb ihr euch im Juli gleich auf drei Spiele freuen dürft. Was erwartet euch, wenn ihr eine PlayStation Plus Mitgliedschaft habt? Gefeiert wird mit Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 und Erica.

In Rise of the Tomb Raider schlüpft ihr in die Rolle von Lara Croft. Gelingt es ihr, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften? Bevor ihr darauf eine Antwort findet, müsst ihr in der rauen Umgebung überleben und Laras Fähigkeiten geschickt einsetzen.

NBA 2K20 ist eine Basketballsimulation mit mehr als 100 bekannten Teams. Das Spiel bietet zudem alle 12 WNBA Teams und mehr als 140 Spielerinnen der WNBA. Im Karriere-Modus schreibt ihr eure eigene Sportgeschichte.

Im Thriller Erica schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau, die von Albträumen geplagt wird. Als Kind wurde ihr Vater ermordet. Seitdem verfolgen sie die Details in düsten Träumen. Erica versucht herauszufinden, was an jenem denkwürdigen Tag passiert ist.

Die Playstation Plus Juli-Spiele stehen ab dem 07. Juli 2020 kostenlos für Plus-Mitglieder zur Verfügung.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Square Enix