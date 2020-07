Forza Horizon 4 Series 24 ist da. Mit ihr allerdings keine neuen Events für den #Forzathon. Hier wird wie so oft in den letzten Monaten serviert, was es schon einmal gab. Der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 27 – Schlangenbiss frischt eure Erinnerungen auf.

Kapitel 1 – Jag hier mal deine Zähne rein

Bei der Fahrzeugwahl bestimmt in dieser Woche das Spiel, was zu fahren ist. Ihr braucht die 1999 Dodge Viper GTS ACR. Für die folgenden Kapitel bietet sich ein Tuning auf S1 oder S2 an. Falls euch der Wagen fehlt, könnt ihr diese Lücke in eurer Sammlung unkompliziert schließen. Für 75.000 Credits lässt sich der Dodge bei der Automesse kaufen. Das Auktionshaus lohnt sich nur mit sehr viel Glück, da die Sofortkauf-Preise teilweise deutlich über dem Messepreis liegen. Mit Glück erwischt ihr eines der Autos mit wenigen Geboten. Dies kostet jedoch Zeit und es gibt keine Garantie für Erfolg. Effizienter ist es, direkt bei der Messe zu kaufen.

Kapitel 2 – Königin der Straße

Den Anfang machen 10 ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten. Die holt ihr auf der Autobahn schnell und unkompliziert. Ihr müsst etwa 330 km/h erreichen, damit ihr die Fähigkeit erhaltet. Idealerweise haltet ihr dieses Tempo dann, damit ihr alle paar Sekunden die Fähigkeit erneut erhaltet. Baut ihr einen Unfall, korrigiert ihr mit der Rückspulfunktion oder ihr setzt neu an. Startet an einem Ende der Autobahn, um Zeit zu sparen.

Ihr solltet mit dem Verkehr fahren und euch nicht als Geisterfahrer auf der falschen Seite durchschlängeln. Die KI macht bisweilen sehr merkwürdige Ausweichmanöver, was gern in Unfälle mündet. Die rauben unnötigerweise Zeit und Nerven.

Fahrt ihr online, ist der Verkehr weniger dicht. Darauf solltet ihr setzen, wenn es euch schwerfällt diesem auszuweichen.