Animal Crossing: New Horizons Perlen finden

Seit dem ersten Sommer-Update gibt es in Animal Crossing: New Horizons Perlen. Sie dienen als Baumaterial und werden für die Herstellung der Items aus dem neuen Nixen-Set benötigt. Während ihr viele Baumaterialien wie Lehm, Stein und Holz schnell in großen Mengen beschaffen könnt, gehören Perlen zu den seltenen Materialien im Spiel. Sie sind ähnlich rar wie Golderz und Sternenfragmente.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um in Animal Crossing: New Horizons Perlen zu bekommen. Eine ist zeitintensiv, die andere limitiert. Doch der Reihe nach. Wie kommt ihr an Perlen? In jedem Fall benötigt ihr einen Taucheranzug, um im Meer schwimmen zu können. Ihr seht dort an manchen Stellen Luftbläschen aufsteigen. Manchmal findet ihr eine Kammmuschel. Diese locken Johannes an, der euch einmal am Tag besucht, wenn ihr eine solche Muschel gefunden habt. Er wird fragen, ob er die Kammmuschel haben kann. Stimmt ihr zu, zeigt er sich erkenntlich. Manchmal mit einer Anleitung aus dem Nixen-Set oder einem Nixen-Kleidungsstück. Gelegentlich steckt er euch aber auch eine Perle zu. Was er euch gegeben hat, seht ihr in eurem Inventar. Da ihr ohne Zeitreisen nur einmal pro Tag Johannes begegnet, kommt ihr so nur mühsam an Perlen.

Die zweite Möglichkeit ist das Tauchen. Neben diversen Meerestieren lassen sich auch Perlen finden. Perlen sind zu jeder Tages- und Jahreszeit verfügbar. Allerdings sind sie extrem rar. Ich habe bisher 3 Perlen bei Tauchgängen gefunden und 326 Meerestiere. Ihr könnt eine Perle im Vorfeld nicht von einem Meerestier unterscheiden. Perlen erkennt ihr ebenfalls durch Luftbläschen und wenn ihr in der Nähe taucht, seht ihr unter Wasser einen Schatten. Perlen haben einen kleinen Schatten.

Eine Perle hat im Geschäft einen Wert von 10.000 Sternis. Aufgrund ihrer Seltenheit solltet ihr sie lieber sammeln. Bei euren Tauchgängen werdet ihr genug Meerestiere finden, die ihr zu Sternis machen könnt.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons