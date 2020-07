Animal Crossing: New Horizons Johannes und Nixen-Set

Seit dem kostenlosen Sommer-Update #1 vom 03. Juli 2020 gibt es in Animal Crossing: New Horizons Johannes nun als neuen Besucher. Damit ihr ihm begegnen könnt, benötigt ihr zunächst einen Taucheranzug. Der ist die Voraussetzung, um im Meer schwimmen gehen zu können. Sobald ihr einen Taucheranzug tragt, könnt ihr das Meer erforschen. Dort seht ihr manchmal Luftbläschen aufsteigen. An diesen Stellen findet ihr einen Schatten, wenn ihr taucht. Manchmal verbirgt sich dahinter eine Kammmuschel.

Johannes ist an diesen Kammmuscheln interessiert. Um ihn anzulocken, müsst ihr eine finden. Er wird dann neben euch erscheinen und euch ansprechen. Er fragt euch, ob er die Muschel haben kann. Willigt ihr ein, wird er untertauchen und euch die Kammmuschel abnehmen. Dabei legt er euch ein Item in das Inventar. Dies kann eine Nixen-Set Anleitung, ein Nixen-Kleidungsstück oder eine Perle sein. Geht nach eurer Begegnung in das Inventar – welches ihr auch im Wasser aufrufen könnt – und seht nach, was ihr erhalten habt.

Ihr trefft Johannes nur auf der eigenen Insel. Besucht ihr Freunde auf ihrer Insel, könnt ihr zwar dort ins Wasser und nach Meerestieren tauchen, aber Johannes kommt nicht.

Ihr könnt Johannes nur einmal pro Tag begegnen. Findet ihr weitere Kammmuscheln, könnt ihr die ans Museum stiften oder verkaufen. Wenn ihr das Angebot ausschlagt, wird er erneut auftauchen, wenn ihr eine Muschel findet. Oft taucht Johannes bei der ersten Kammmuschel auf, die ihr bei euren Tauchvorgängen findet. Allerdings nicht immer. Manchmal lässt er sich erst nach dem Fund mehrerer Kammmuscheln blicken.

Animal Crossing: New Horizons Nixen-Set

Item Material für die Herstellung Nixenwanduhr Perle x 1

Kreiselschnecke x 3

Koralle x 2

Eisenerz x 2 Nixenteppich Perle x 1

Sanddollar x 3 Nixentapete Perle x 2

Kreiselschnecke x 2

Sanddollar x 2

Koralle x 2

Riesenmuschel x 2

Kaurischnecke x 2 Nixenboden Perle x 2

Sanddollar x 5

Stein x 5 Nixenregal Perle x 1

Riesenmuschel x 1

Koralle x 4 Nixenspiegel Perle x 1

Riesenmuschel x 1

Koralle x 2

Eisenerz x 2 Nixenschrank Perle x 2

Riesenmuschel x 1

Koralle x 2

Sanddollar x 5 Nixenbett Perle x 2

Riesenmuschel x 2

Sanddollar x 5 Nixensofa Perle x 1

Sanddollar x 10 Nixenkommode Perle x 2

Riesenmuschel x 1

Koralle x 3 Nixenstuhl Perle x 1

Riesenmuschel x 2

Sanddollar x 2 Nixenlampe Perle x 1

Tritonshorn x 3

Koralle x 2

Eisenerz x 2 Nixentoilette Perle x 2

Riesenmuschel x 1

Koralle x 2

Sanddollar x 5 Nixenraumtrenner Perle x 2

Riesenmuschel x 3

Sanddollar x 5

Ihr könnt euch die Gegenstände zum Beispel von Freunden schenken lassen, wenn euch eine Anleitung fehlt. Laut Spielerberichten gibt es allerdings derzeit dabei einen Bug. Erhaltet ihr auf diesem Weg ein Item aus dem Nixen-Set, gibt euch Johannes die Anleitung nicht. Vielen Dank für den Hinweis.

Für die Herstellung der Gegenstände aus dem Nixen-Set benötigt ihr die seltenen Perlen. Ein neues Handwerksmaterial im Spiel. Wie ihr an Perlen kommt, erfahrt ihr in diesem Guide. Einen Guide über das Schwimmen und Tauchen gibt es an dieser Stelle. Die anderen Muscheln findet ihr am Strand. Damit ihr später nicht mühsam die Suche beginnen müsst, solltet ihr einige in euer Lager packen.

Johannes kann euch außerdem die folgenden Kleidungsstücke geben:

Nixen-Diadem

Paar Nixenschuhe (blau oder rosa)

Nixen-Fischkleid (blau oder rosa)

Nixen-Prinzessinenkleid (blau oder rosa)

Auf dem Beitragsbild seht ihr das Nixen-Fischkleid und ein Paar Nixenschuhe.

Schon gewusst? Wenn ihr in Animal Crossing: New Horizons Johannes eine Kammmuschel gegeben habt, wird er hinter die Absperrung schwimmen. Folgt ihr ihm, könnt ihr beobachten wie er die Muschel genüsslich verspeist.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons