PlayStation 5: Sony zeigt das Design der neuen Spielehüllen

Für Ende des Jahres ist der Launch der PlayStation 5 geplant. Mit der neuen Konsole zieht auch ein neues Design bei den Spielehüllen in euren vier Wänden ein. Sony hat heute erstmals das neue Design präsentiert. Als Beispiel dient Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Die blaue Hülle aus Kunststoff bleibt erhalten, was für ein einheitliches Bild im Regal sorgt. Der Druck des Covers hingegen ändert sich. Während bei PlayStation 4-Spielen oben ein blauer Rand ist, weicht dieser bei PlayStation 5 Spielehüllen einem weißen Druck. Damit passen sich die Hüllen farblich an die PlayStation 5 an, deren Design ebenfalls viel weiß aufweist. Wie gefällt euch das neue Design der Spielehüllen?

Eine Vorschau darauf, wie die #PS5-Spiele aussehen, die ab Ende des Jahres in den Regalen stehen werden → https://t.co/OzgtVnF8gF pic.twitter.com/kqILfHb8Jh — PlayStationDE (@PlayStationDE) July 9, 2020

