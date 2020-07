Animal Crossing: New Horizons Meerestiere Liste

Seit dem ersten Animal Crossing: New Horizons Sommer-Update gibt es im Spiel 40 verschiedene Meerestiere. Damit ihr diese sammeln könnt, benötigt ihr einen Taucheranzug. Habt ihr einen solchen, kann eure Jagd nach den Animal Crossing: New Horizons Meerestieren beginnen. Ihr könnt im Meer schwimmen und tauchen. Dort seht ihr manchmal kleine Luftbläschen aufsteigen. Taucht ihr an diesen Orten, findet ihr die Meerestiere.

Neben den 40 verschiedenen Animal Crossing: New Horizons Meerestieren erwischt ihr mit viel Glück auch eine der seltenen Perlen. Die benötigt ihr, um Gegenstände aus der Nixen-Serie zu craften. Die Anleitungen dafür überreicht euch Johannes manchmal.

Die Meerestiere könnt ihr im Museum bei Eugen stiften. Ausgestellt werden sie bei den Fischen. Das Museum eröffnet keine eigene Abteilung für die Meerestiere. Einige geben zudem reichlich Sternis, wenn ihr sie in Nook’s Laden verkauft. Biber Lomeus hat leider kein Interesse für die Meerestiere. Seine Liebe gilt tatsächlich nur Fischen, die ihr mit einer Angel fangen könnt.

In der folgenden Tabelle seht ihr alle Animal Crossing: New Horizons Meerestiere. Außerdem erfahrt ihr dort, wann ihr welche der Kreaturen fangen könnt. Die Tabelle könnt ihr beliebig filtern und ihr könnt via Suchfunktion gezielt Datensätze suchen. Bei Monat die Kürzel NH und SH stehen für Nordhalbkugel (nördliche Hemisphäre) und Südhalbkugel (südliche Hemisphäre). Die Daten unter Wert geben an, wie viele Sternis ihr in Nook’s Laden erhaltet. Der Wert gilt für den Verkauf im Laden. Nutzt ihr ab 22:00 Uhr die Verkaufskiste, erhaltet ihr weniger Sternis. Es gibt keinen Händler, der euch für die Meerestiere den doppelten Preis zahlt. Folglich gibt es auch keine Möglichkeit, Modelle anfertigen zu lassen.

Animal Crossing: New Horizons Meerestiere

Meerestier Bild Monat Uhrzeit Wert Wakame-Alge NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 600 Kriechsprossalge NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 900 Seegurke NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 500 Scotoplanes NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 10.000 Seestern NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 500 Seeigel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.700 Griffelseeigel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 2.000 Seeanemone NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 500 Ohrenqualle NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 600 Nacktkiemer NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 600 Perlmuschel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 2.800 Miesmuschel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.500 Auster NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.100 Kammmuschel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.200 Babylon-Seeschnecke NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.000 Turbanschnecke NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.000 Seeohr NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 2.000 Gigas-Riesenmuschel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 15.000 Perlboot NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 1.800 Oktopus NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.200 Regenschirm-Oktopus NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 6.000 Vampirtintenfisch NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 10.000 Leuchtkalmar NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 21:00 - 04:00 Uhr 1.400 Gazami-Krabbe NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 2.200 Pazifik-Taschenkrebs NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.900 Schneekrabbe NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 6.000 Königskrabbe NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 8.000 Seepocke NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 600 Riesenkrabbe NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 12.000 Kuruma-Garnele NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 3.000 Botan-Garnele NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 1.400 Fangschreckenkrebs NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 2.500 Languste NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 21:00 - 04:00 Uhr 5.000 Hummer NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 4.500 Riesenassel NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 09:00 - 16:00 Uhr

21:00 - 04:00 Uhr 12.000 Pfeilschwanzkrebs NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 21:00 - 04:00 Uhr 2.500 Seeananas NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 1.500 Röhrenaal NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 04:00 - 21:00 Uhr 1.110 Meerstrudelwurm NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D 16:00 - 09:00 Uhr 700 Gießkannenschwamm NH J F M A M J J A S O N D

SH J F M A M J J A S O N D ganztägig 5.000

Quelle: Eigene Recherche, Daten für die südliche Hemisphäre aus dem Animal Crossing Wiki

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Animal Crossing: New Horizons