Neuer Ghost of Tsushima Trailer

Sony hat auf dem PlayStation Japan YouTube-Kanal einen neuen Ghost of Tsushima Trailer veröffentlicht. Wie gewohnt könnt ihr euch das Video unter dieser Meldung ansehen. Über das Menü des Videos lassen sich englische Untertitel aktivieren.

Das Spiel Ghost of Tsushima erscheint am 17. Juli 2020 für die PlayStation 4. Ihr schlüpft darin in die Rolle von Samurai Jin und kämpft gegen das Mongolische Reich. Dieses überzeiht den Osten mit einem blutigen Eroberungsfeldzug, der auch vor der Insel Tsushima nicht Halt macht. Als einziger Samurai seines Klans übersteht Jin den Angriff. Er ist entschlossen, der Insel ihre Freiheit zurückzubringen.

Eine Präsentation mit Gameplay könnt ihr euch hier ansehen.

Quelle: PlayStation Japan

Bildquelle: Sony, Sucker Punch