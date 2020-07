Story of Seasons: Friends of Mineral Town Launch Trailer

Heute erscheint das Spiel Story of Seasons: Friends of Mineral Town für die Nintendo Switch und den PC. Passend dazu hat Marvelous Games einen Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen könnt.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist eine Neuauflage des Game Boy Advance Klassikers. Damals erschien das Spiel unter dem Namen Harvest Moon, der aus lizenzrechtlichen Gründen bei uns nicht mehr verwendet werden darf.

Die Neuauflage wurde nicht nur optisch überarbeitet, sie bietet auch eine Reihe neuer Features. Darunter zusätzliche Speicherplätze, die Möglichkeit jederzeit das Spiel zu speichern und einen Spielstand zu laden und gleichgeschlechtliche Hochzeiten.

In Story of Seasons: Friends of Mineral Town lasst ihr euer Stadtleben hinter euch, um auf die alte Farm eures Großvaters zu ziehen. Diese ist im Laufe der Jahre ziemlich heruntergekommen, weshalb ihr sie wieder auf Vordermann bringen müsst. Ihr baut auf eurer Farm Obst und Gemüse an, züchtet Tiere und schließt neue Freundschaften mit den Bewohnern von Mineralstadt. In meinem Review erfahrt ihr, ob die Reihe noch immer ihre alte Anziehungskraft hat.

Quelle: Marvelous Pressemitteilung

Bildquelle: Marvelous