Persona 4 Golden: 500.000 Spieler auf Steam

Mitte Juni veröffentlichte Atlus Persona 4 Golden bei Steam. Nun gab der Publisher bekannt, dass das Spiel dort einen neuen Meilenstein erreichen konnte. Mehr als 500.000 Spieler hat das Rollenspiel inzwischen auf der Plattform. Um dieses Ereignis zu feiern, hat Character Designer Shigenori Soejima eine Illustration erstellt, die ihr euch unten ansehen könnt.

Persona 4 Golden ist eine Portierung des PlayStation Vita Spiels, welches 2012 veröffentlicht wurde. Dieses wiederum basiert auf der PlayStation 2-Fassung von Persona 4.

In Persona 4 Golden verschlägt es euch in die ländliche Kleinstadt Inaba. Der Protagonist kommt bei seinem Onkel unter und wechselt auf die örtliche Schule, wo er neue Freundschaften schließt. Eine Serie von Todesfällen sorgt für Unruhe in der sonst so idyllischen Kleinstadt. Treibt ein Serienmörder dort etwa sein Unwesen? Ihr sucht nach Antworten. Dabei entdeckt ihr eure mysteriösen Fähigkeiten, dank denen ihr Persona kontrollieren könnt, die euch in Kämpfen zur Seite stehen.

Quelle: Atlus West

Bildquelle: Atlus