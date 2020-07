PlayStation 5: Gearbox zeigt das Boxart von Godfall

Nachdem Sony kürzlich das neue Design der PlayStation 5 Spielehüllen präsentiert hat, liefert Gearbox Publishung nun ein weiteres Beispiel. Heute Nacht wurde bei Twitter das Boxart für das Spiel Godfall gepostet.

Godfall erscheint Ende des Jahres für PC und PlayStation 5. Die Entwickler beschreiben das Spiel als Looter-Slasher Melee Action Rollenspiel. Aperion steht am Rande des Abgrunds und ihr schlüpft in die Rolle des letzten Varlorian Knights. Die gottgleichen Krieger sind in der Lage Valorplates zu tragen. Legendäre Rüstungssets, die sie zu unaufhaltbaren Meistern des Nahkampfs machen. Ihr kämpft euch durch die Elemental Realms, an dessen Spitze der verrückte Gott Macros auf euch wartet.

Quelle: Gearbox Publishing

Bildquelle: Gearbox