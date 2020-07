Seit dem 17. Juni 2020 ist die erste Erweiterung für die Spiele Pokémon Schwert und Schild verfügbar. „Die Insel der Rüstung“ ist Teil des Erweiterungspasses und bietet euch neue Herausforderungen. Begegnungen mit neuen Charakteren und Pokémon warten auf ambitionierte Pokémon-Trainer. In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich zwei Mal eShop Guthaben im Wert von 30,00 Euro. Mit dem Guthaben könnt ihr euch den Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass holen.

Mit dem Erweiterungspass erhaltet ihr nicht nur Zugang zur neuen Rüstungsinsel, sondern auch zu den Kronen-Schneelanden. Diese sind ab Herbst 2020 verfügbar und die Region der zweiten Erweiterung „Die Schneelande der Krone“.

So nehmt ihr am Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass Gewinnspiel teil:

Unten findet ihr die Silhouetten von vier Pokémon, denen ihr begegnen könnt, wenn ihr den Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass habt. Verratet mir per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com (Betreff „Pokemon“), welche Pokémon sich hinter den Silhouetten verbergen, um in den Lostopf zu hüpfen.

Solltet ihr bei der Lösung Hilfe benötigen, lohnt sich ein Blick in diesen Beitrag.

Das müsst ihr noch über das Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass Gewinnspiel wissen!

Teilnahmeschluss: 24. Juli 2020, 23:59 Uhr

24. Juli 2020, 23:59 Uhr keine (!) Mehrfachteilnahme

(!) Mehrfachteilnahme ihr benötigt Pokémon Schwert oder Pokémon Schild, um den Erweiterungspass nutzen zu können

das Hauptspiel zum DLC wird nicht verlost

die Codes erhalten die GewinnerInnen im Anschluss per Mail; achtet bei der Teilnahme darauf, eine korrekte Mail-Adresse zu verwenden

die Codes funktionieren nur im europäischen eShop

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle.

Bildquelle: © Nintendo