Ghost of Tsushima Video zur deutschen Synchronisation

Ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Ghost of Tsushima widmet sich der deutschen Synchronisation. Synchronsprecher Johannes Semm ist die deutsche Stimme von Samurai Jin Sakai. Der Protagonist des Action-Adventures durchlebt im Spielverlauf einen Wandel vom ehrenhaften Samurai zum „Geist“. Im Video sprechen Johannes Semm und Voice Over Director Tim Henneman über die Synchronisationsarbeiten des Spiels und erklären euch, wie ein AAA-Spiel lokalisiert wird.

Ghost of Tsushima erscheint am 17. Juli exklusiv für die PlayStation 4. Eine ausführliche Gameplay-Präsentation findet ihr an dieser Stelle.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony