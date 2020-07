Atlus nennt neue Persona 5 Royal und Scramble Verkaufszahlen

Atlus hat via Social Media neue Verkaufszahlen für die Spiele Persona 5 Royal und Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers veröffentlicht. Die Meldung kommt zusammen mit einem neuen Artwork, mit dem sich Atlus bedankt.

Persona 5 Royal hat sich 1,4 Millionen Mal weltweit verkauft. Das Spiel Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers kommt auf 480.000 verkaufte Einheiten in Japan und Asien. In westlichen Regionen ist Scramble bisher nicht erschienen. Insgesamt haben sich die Spiele der Persona-Serie inzwischen 13 Millionen Mal weltweit verkauft. In den letzten Jahren hat die Franchise deutlich an Popularität gewonnen und sich auch bei uns einen Namen gemacht.

Quelle: Atlus

Bildquelle: Atlus