Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 30 – Ich will ein Rockstar sein

Der „neue“ alte Weekly #Forzathon ist da. Den Audi der Vorwoche tauschen wir für deinen RJ Anderson Truck. Passende Kurzstrecken für alle die abkürzen möchte habe ich ebenfalls wieder am Start. Mehr dazu im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 30 – Ich will ein Rockstar sein.

Kapitel 1 – Superstar

Die Fahrzeugwahl übernimmt auch in dieser Woche das Spiel. Verlangt wird der 2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR Rockstar Energy Pro Truck 2. Falls euch das Fahrzeug in der Sammlung fehlt, findet ihr es für 500.000 Credits bei der Automesse. Mit Glück macht ihr einen Schnapper im Auktionshaus. Dort sind zwar die Preise für den Sofortkauf deutlich höher, aber es gibt ein großes Angebot an Fahrzeugen mit aktuell wenig Geboten. Falls ihr Geduld habt, könnt ihr dort euer Glück versuchen.

Für die folgenden Kapitel könnt ihr optional ein Tuning erstellen oder laden. Der Wagen ist auch ohne gut zu gebrauchen.

Wie schon beim letzten Mal sorgt das Event bei einigen Spielern für Probleme. Die Rennen werden in diesem Fall nicht gezählt. Laut Berichten anderer Spieler hilft es, das Fahrzeug neu zu kaufen.

Kapitel 2 – Schroffer Rennfahrer

Habt ihr den Truck, sollt ihr damit im nächsten Schritt zwei Querfeldeinrennen (grünes Symbol) gewinnen. Es zählt außerdem nur Rundstrecke. Kurzes Rennen sind zum Beispiel „Burg, Querfeldeinrundstrecke“ im Südosten der Karte und etwas weiter nördlich (ebenfalls östlich) „Aerodrome, Querfeldeinrundstrecke“.

Ihr spart Zeit, wenn ihr eine eigene Blaupause erstellt und eine Runde einstellt.

Oder ihr nutzt eine Kurzstrecke. Dafür habe ich das Rennen „133 284 748“ erstellt. Dieses bietet euch allerdings keine Herausforderung. Es dient nur dazu, schnell die Aufgabe zu erledigen.