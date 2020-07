Forza Motorsport Ankündigungstrailer zeigt den neuen Teil

Turn 10 Studios und Microsoft haben Forza Motorsport angekündigt. Das Spiel befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und trägt keine Zahl im Namen. Es heißt schlicht Forza Motorsport. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.

Das Rennspiel wird für Xbox Series X, Windows 10 und Xbox Game Pass erscheinen. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Im Herbst – wie von vielen Fans erhofft – ist jedoch nicht mit einer Veröffentlichung zu rechnen.

Was bietet das neue Forza Motorsport? Turn 10 verspricht eine dynamische Spielwelt in 4K und 60fps. In der Mitteilung ist außerdem von „connected and dynamic“ (übersetzt verbunden und dynamisch) die Rede. Raytracing wird das Spiel ebenfalls unterstützen.

Quelle: Microsoft

Bildquelle: Microsoft