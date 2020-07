Pokémon GO Fest 2020 – Entschädigungs-Event nach Problemen

Vergangenes Wochenende fand das Pokémon GO Fest 2020 statt. Dabei kam es zeitweise zu technischen Schwierigkeiten. Entwickler Niantic reagiert darauf mit einem Entschädigungs-Event. Dieses findet am 16. August 2020 von 11:00 bis 14:00 Uhr Ortszeit statt. An diesem Event können nur Spieler teilnehmen, die ein Ticket für das Pokémon GO Fest 2020 gekauft haben.

Was erwartet die Spieler beim Entschädigungs-Event?

Pokémon der Habitatstunden „Feuer“, „Wasser“ und „Freundschaft“ erscheinen häufiger in der Wildnis. Rauch wirkt auf einige Pokémon aus den Habitaten anziehender. Einigen Pokémon begegnet ihr nur, wenn ihr Rauch einsetzt.

Im Shop gibt es eine kostenlose Box, die zwei Rauch und zwei Fern-Raid-Pässe beinhaltet. Um sie abzuholen, dürft ihr maximal zwei Fern-Raid-Pässe in eurem Item-Beutel haben.

Uhrzeiten für die Habitate beim Pokémon GO Fest 2020 Entschädigungs-Event

ab 11:00 Uhr: Feuer

ab 12:00 Uhr: Wasser

ab 13:00 Uhr: Freundschaft

Quelle: offizielle Website (abgerufen am 31. Juli 2020, 12:44 Uhr)

Bildquelle: Niantic