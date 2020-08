Ghost of Tsushima Review

Entwickler: Sucker Punch Productions Publisher: Sony Genre: Action, Open World Plattformen: PlayStation 4 Preis: ca. 69,99 Euro Offizielle Website: https://www.playstation.com/en-us/games/ghost-of-tsushima-ps4/

Nie endender Fluss

1274, zahlreiche mongolische Kriegsschiffe erreichen die japanische Insel Tsushima. Der Beginn einer gnadenlosen Invasion, die die Insel mit Leid und Trauer überziehen wird. 80 Samurai kämpfen gegen die Armee der brutalen Invasoren. Das blutgetränkte Schlachtfeld ist stummer Zeuge dieses aussichtslosen Kampfes. 80 Familien verlieren in jener Nacht Söhne, Väter oder Männer. Die Geschichte der stolzen Samurai Tsushimas könnte an dieser Stelle enden. Unwiederbringlich niedergemetzelt in einer Bucht, hinweggespült vom tosenden Meer. Ein erster großer Sieg für den Eroberer Khotun Khan und die Armee der Mongolen. Das japanische Festland rückt damit für die Invasoren in greifbare Nähe. Mit ihm der Shōgun und die Unterwerfung Japans.

Die Trauer um einen gefallenen Krieger jedoch ist umsonst. Das Leben von Jin Sakai erlischt nicht in jener Nacht am Strand von Komoda. Dem Tod näher als dem Leben findet ihn eine Diebin am Strand. Die furchtlose Frau nimmt sich des regungslosen Körpers an, schafft ihn fort von jenem finsteren Ort. Sie verbirgt den verwundeten Samurai vor den blutrünstigen Eindringlingen und versorgt seine Wunden.

Das Schicksal der Insel Tsushima ist noch nicht besiegelt. Eure Geschichte beginnt erst. Aus dem Samurai Jin wird der Ghost of Tsushima. Die Geburt eines Konfliktes, der in Jin Sakai tobt. Samurai blicken in das Gesicht des Gegners und kämpfen mit Ehre. Wie aber soll ein Mann mit Ehre gegen eine Armee Invasoren siegreich sein? Der Geist Jin Sakai schenkt Tsushima Hoffnung und raubt ihm die gekannte Ehre.