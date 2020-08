Pokémon GO August 2020 Eventübersicht

In Pokémon GO erwarten euch auch im August 2020 einige Events. Was die Entwickler für diesen Monat angekündigt haben, seht ihr in der Übersicht unten.

Forschungsdurchbruch

01. August, 22:00 Uhr bis 01. September, 22:000 Uhr: Zurrokex

Pokémon-Rampenlicht-Stunden, immer dienstags ab 18:00 Uhr

04. August 2020: Seeper, doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

11. August 2020: Zobiris, doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon

18. August 2020: Toxiped, doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon

25. August 2020: Kleinstein, doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Hyperbonus-Wochen

31. Juli, 22:000 Uhr bis 7. August, 22:00 Uhr: Drachen-Woche

vermehrte Begegnung mit Drachen-Pokémon in der Wildnis

Rayquaza in Raid-Kämpfen (Stufe 5)

befristete Forschung

Chance auf Shiny Kapuno

07. August, 22:00 Uhr bis 14. August, 22:00 Uhr: Enigma-Woche

das mysteriöse Pokémon Pygraulon erscheint

Deoxys in Raid-Kämpfen (Stufe 5)

Chance auf Shiny Deoxys und Sterndu

14. August, 22:00 Uhr bis 21. August, 22:00 Uhr: Einall-Woche

Einall-Pokémon wie Strawickl, Waumboll, Emolga und Bisofank (New York City und Umgebung) erscheinen zum ersten Mal in Pokémon GO

Genesect in Raid-Kämpfen (Stufe 5)

Chance auf Shiny Genesect und Kiesling

Community Day

08. August, 11:00 bis 17:00 Uhr

Karpador erscheint häufiger in der Wildnis

entwickelt ihr Karpador während des Events erlernt Garados Nassschweif

Karpador-Bonbons bei Feldforschungsprojekten

Überraschung bei Schnappschüssen

kostenpflichtige Spezialforschung

Entschädigungs-Event für das Pokémon GO Fest 2020

16. August 2020, 11:00 bis 14:00 Uhr

ab 11:00 Uhr Habitat Feuer

ab 12:00 Uhr Habitat Wasser

ab 13:00 Uhr Habitat Freundschaft

kostenlose Box im Item-Shop (enthält 2 x Rauch und 2 x Fern-Raid-Pass)

Quelle: offizielle Pokémon GO Website, abgerufen am 03. August 2020, 10:08 Uhr

Bildquelle: Niantic