Forza Horizon 3 erreicht in Kürze End of Life Status

Playground Games hat angekündigt, dass das Spiel Forza Horizon 3 bald den sogenannten End of Life Status erreichen wird. Was bedeutet dies? Das Spiel und sämtliche DLCs die dafür erhältlich sind werden über den Microsoft Store nicht mehr angeboten, sobald das Rennspiel am 27. September den End of Life Status erreicht hat. Bis dahin ist das Spiel im Microsoft Store im Angebot. Spielbar ist es auch nach diesem Tag.

Aktuell erhaltet ihr die Forza Horizon 3 Ultimate Edition für 23,99 Euro im Microsoft Store. Dieser Preis bleibt bis zum 27. September. Normal zahlt ihr im Store 79,99 Euro für die Ultimate Edition.

Die Forza Horizon 3 Ultimate Edition beinhaltet das Hauptspiel, den Autopass und die VIP-Mitgliedschaft. Außerdem umfasst die das „Motorsport All-Stars“-Autopaket. Im Store findet ihr unter „Übersicht“ Details zu den Inhalten der Ultimate Edition.

Nicht enthalten sind die beiden Erweiterungen „Blizzard Mountain“ und „Hot Wheels“. Diese können einzeln oder über den Erweiterungspass erworben werden. Der Erweiterungspass ist ebenfalls bis September reduziert. Ihr erhaltet ihn für 10,49 statt 34,99 Euro.

Quelle: Playground Games

Bildquelle: Playground Games