In dieser Woche steht ein Mercedes-Benz im Fokus des Weekly #Forzathon. Ihr sollt ein paar Runden mit dem 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II drehen. Was genau zu tun ist, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 33 – Tourenwagen.

Kapitel 1 – Hohe Nachfrage

Das Fahrzeug ist wieder fest vorgegeben. Ihr benötigt den 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II. Falls euch der Mercedes fehlt, erhaltet ihr ihn bei der Automesse für 150.000 Credits. Im Auktionshaus wird es mit etwas Glück noch günstiger. Vor Beginn des Events gab es einige Angebote,die deutlich unter Messepreis lagen. Dies kann sich durch steigende Nachfrage allerdings ändern.

Das Event kann ohne Tuning abgeschlossen werden. Ihr spart mit einem Tuning etwas Zeit, könnt euch diese Kosten aber sparen, wenn die Credits knapp sind.

Kapitel 2 – Autobahn

Ihr sollt drei Sterne bei Blitzern sammeln. Die müsst ihr nicht in einem Abwasch holen. Die verdienten Sterne werden addiert, weshalb ihr auf ein Tuning verzichten könnt und euch auch mit dreimal einem Stern begnügen könnt. Welche Blitzer bieten sich an? Ein Blick auf die Karte ist ein guter Ansatz, für die Auswahl. Filtert nach Blitzern und schaut euch an, wo ihr wie viel Differenz zum 3-Sterne-Ziel habt. Bei einigen Blitzern wie „Wäldchen“ (Lakehurst Forest), „Hythe House“ (im Süden von Derwent Water See) oder „Astmoor“ (beim Mudkickers Adventure Park, relativ weit südöstlich auf der Karte bei Astmoor) sollte diese Differenz groß sein. Fehlen euch die genannten Blitzer, sucht ihr anhand meiner Beschreibung vergleichbare Ziele auf eurer Karte raus.

Ihr könnt einen Blitzer nutzen und mehrfach durchfahren. Dies spart Zeit für Reisen oder die Fahrt zu anderen Zielen.