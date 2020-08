Ghost of Tsushima: Legends – Kooperativer Online-Mehrspielermodus erscheint kostenlos

Im Herbst erscheint mit Ghost of Tsushima: Legends ein kostenloser kooperativer Online-Mehrspielermodus für Ghost of Tsushima. Inspiriert wurde der Koop-Modus von der japanischen Mythologie. Der Fokus liegt auf vier Kriegern, die als Legenden in den Geschichten der Bewohner von Tsushima auftauchen.

Spielergruppen von zwei bis vier Spielern können ab Herbst in Ghost of Tsushima: Legends in die Rollen der Legenden schlüpfen. Die folgenden vier Charakterklassen sind angekündigt: Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine. Jede Klasse bietet einzigartige Fähigkeiten.

Für zwei Spieler stehen Missionen zur Verfügung, die an Schwierigkeit zunehmen und auf den Kampfgrundlagen des Hauptspiels basieren. Ergänzt werden diese durch neue magische Elemente, die die Koordination mit dem Spielpartner erforderlich machen.

Wellenbasierte Überlebensmissionen sind für vier Spieler ausgelegt. Zusammen tretet ihr gegen die härtesten Gegner an, die Tsushima zu bieten hat. Außerdem begegnen euch auf dem Schlachtfeld neue Oni-Feinde, die übernatürliche Fähigkeiten einsetzen.

Kurz nach Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Legends folgt ein Vier-Spieler-Raubzug. In der Beschreibung heißt es dazu: „In diesem Modus offenbart sich ein völlig neues Reich, in dem ein brutaler und furchterregender Feind herausgefordert werden kann.“

