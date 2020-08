Guild Wars 2: End of Dragons Erweiterung zeigt sich im neuen Trailer

Nächstes Jahr erscheint die Guild Wars 2: End of Dragons Erweiterung. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahrestag gewähren die Entwickler einen ersten Blick auf das Add-on. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Guild Wars 2: End of Dragons ist nach Heart of Thorns und Path of Fire das dritte Add-on für das MMORPG. Euer Weg wird euch nach Cantha führen. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es bisher nicht.

Die Entwickler gaben außerdem bekannt, dass das Spiel bald via Steam verfügbar sein wird. Ab November 2020 ist Guild Wars 2 bei Steam erhältlich. Einen bestehenden Account könnt ihr nicht umwandeln. Spieler der Steam-Version können mit anderen Spielern zusammenspielen. Karten und Server unterscheiden sich nicht von den Spielern, die den Guild Wars 2 Launcher verwenden.

Quelle: ArenaNet

Bildquelle: ArenaNet