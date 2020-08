PlayStation Plus September 2020: PUBG und Street Fighter

Sony hat die PlayStation Plus Spiele für den September 2020 angekündigt. Plus-Mitglieder erhalten PlayerUnknown’s Battlegrounds (kurz PUBG) und Street Fighter V. Die Spiele stehen ab dem 01. September 2020 zur Verfügung.

PlayerUnknown’s Battlegrounds ist ein Battle Royale Multiplayer-Shooter, bei dem 100 Spieler darum kämpfen, der letzte Überlebende zu sein. Im spiel steht eine Reihe von Inseln zur Verfügung. Zu Beginn eines Matches bestimmt ihr mit einem Fallschirmsprung eure Startposition.

Street Fighter V ist ein Fighting Game, in dem ihr in einer Reihe von Modi wie „Arcade“, „Versus“ oder „Herausforderungen“ in Kämpfen antretet. Im Trainingsmodus könnt ihr üben. Das Spiel bietet 16 Charaktere und kann sowohl online als auch offline gespielt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: PUBG Corporation