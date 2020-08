Pokémon GO: Ausblick auf den September 2020

Der August neigt sich dem Ende. Was euch in Pokémon GO im September erwartet, hat Niantic in einem neuen Update zusammengefasst. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf eine neue Spezialforschung und einen Wechsel beim Forschungsdurchbruch.

Forschungsdurchbruch

01. September 2020, 22:00 Uhr bis 01. Oktober 2020, 22:00 Uhr: Alola-Raichu (Shiny möglich)

Legendäre Raid-Bosse

21. August 2020, 22:00 Uhr bis 10. September 2020, 22:00 Uhr: Heatran

10. September 2020, 22:00 Uhr bis 18. September 2020, 22:00 Uhr: Cresselia

18. September, 22:00 Uhr bis 25. September, 22:00 Uhr: Arktos

25. September, 22:00 Uhr bis 02. Oktober 2020, 22:00 Uhr: Zapdos

Um 22:00 Uhr finden keine Raids mehr statt. Ihr könnt den jeweiligen Pokémon daher erst am folgenden Tag in Raids der Stufe 5 begegnen. Jeden Mittwoch findet um 18:00 Uhr Ortszeit eine Raid-Stunde statt. In dieser Zeit erscheint das jeweils aktuelle Legendäre Pokémon vermehrt in Raid-Kämpfen.

Pokémon-Rampenlicht-Stunden

Die Pokémon GO Rampenlicht-Stunden finden jeweils dienstags um 18:00 Uhr Ortszeit statt.

01. September 2020: Evoli; doppelte EP für das Fangen von Pokémon

08. September 2020: Hunduster; doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

15. September 2020: Tentacha; doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon

22. September 2020: Habitak; doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon

29. September 2020: Eneco; doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Go-Kampfabend

24. September 2020, 18:00 bis 23:59 Uhr: doppelter Sternenstaub für das Gewinnen von Kämpfen, abgeschlossene Kampfsets und für Rangaufstiege in der GO-Kampfliga; es können bis zu 20 Kampfsets in der GO-Kampfliga bestritten werden (insgesamt 100 Kämpfe)

Spezialforschung „Eine Geheimnisvolle Energie“ (Victini)

Erstmals haben alle Spieler die Möglichkeit, das Mysteriöse Pokémon Victini zu fangen. Dieses schaltet ihr über die Spezialforschung „Eine geheimnisvolle Energie“ frei. Solltet ihr bereits die Spezialforschung „GO-Fest 2020: Schnurstracks zum Sieg“ beendet haben, erhaltet ihr stattdessen Victini-Bonbons.

Jessie und James verschwinden

Seit einigen Wochen könnt ihr in Pokémon GO Jessie und James begegnen. Die beiden findet ihr über Team GO Rocket-Ballons. Sie sind an ihrem Mauzi-Ballon zu erkennen, der gelegentlich im Spiel auftaucht. Jessie und James könnt ihr nur noch bis 30. September begegnen.

