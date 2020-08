Wir starten in Forza Horizon 4 in Series 26. Damit gibt es auch einen „neuen“ Weekly #Forzathon. Tatsächlich ist das Event in dieser Form nicht neu, sondern wie zuletzt gewohnt eine Wiederholung. Im Fokus stehen dieses Mal Rennen, von denen ihr jede Menge absolvieren müsst. Was zu tun ist, erfahrt ihr im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 35 – Achtung!!! Krümmer unter Belastung.

Kapitel 1 – Zu früh

In dieser Woche müsst ihr den Weekly #Forzathon mit dem 1995 Mitsubishi Eclipse GSX absolvieren. Das Fahrzeug bekommt ihr bei der Automesse für 25.000 Credits. Ihr werdet für die folgenen Kapitel jede Menge Rennen fahren müssen. Darunter viel Straßenszene, was Abkürzungen in Form von Kurzstrecken unmöglich macht. Daher bietet sich ein Tuning an. Die Leistungsklasse bleibt euch überlassen. Wenn ihr lieber gemütlich unterwegs seid, muss es nicht S1 oder S2 sein. Die Drivatare passen sich an euer Fahrzeug an.

Kapitel 2 – Hauptsache gewonnen

Für Kapitel 2 sollt ihr 6 Straßenszene-Veranstaltungen (dunkelblaues Symbol) gewinnen. Hier könnt ihr nur die Strecken nutzen, die es im Spiel gibt. Für Straßenzsene können keine eigenen Veranstaltungen erstellt werden. Ein relativ leicht zu fahrendes Rennen ist „Edinburgh, New Town“. Das Rennen ist in der Stadt zu finden. Die KI hat in der Stadt einige Schwierigkeiten, was dieses Rennen zu einem der leichtesten seiner Art macht. In der Stadt ist die Sicht zudem bei Nacht gut.

Straßenszene wird oft als am schwersten empfunden. Für den Abschluss des Kapitels könnt ihr sämtliche Hilfen verwenden, die euch die Aufgabe erleichtern. Fahrhilfen und ein niedriger Drivatar-Schwierigkeitsgrad können beliebig verwendet werden. Zudem bietet es sich eventuell an, auf eine niedrige Klasse wie A oder B zu setzen.