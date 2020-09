Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch angekündigt

Nintendo hat heute überraschend Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für die Nintendo Switch angekündigt. Die Veröffentlichung ist für den 20. November 2020 geplant. Entwickelt wird das Actionspiel von Koei Tecmo Games.

Zeit der Verheerung spielt 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ihr führt Link, Zelda und die Recken Hyrules in Schlachten gegen finstere Armeen und gefährliche Monster. Dabei erkundet ihr die bekannte Welt von Hyrule in neuer Perspektive. Die Verheerung Ganon hat noch nicht zugeschlagen und ihr versucht, diese aufzuhalten. Dabei erlebt ihr eine neue Handlung, die in vertonten Zwischensequenzen erzählt wird.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung lässt sich bereits im Nintendo eShop vorbestellen. Vorbesteller können am 20. November um Mitternacht loslegen. Als Boni gibt es außerdem Goldpunkte im Wert von 3 Euro und die Waffe „Glückskelle“. Goldpunkte könnt ihr im Nintendo eShop für Käufe verwenden.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Screenshots

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo