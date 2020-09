Nintendo Direct Mini Partner Showcase für den 17. September angekündigt

Nintendo hat heute eine neue Ausgabe des Formats Nintendo Direct Mini Partner Showcase angekündigt. Via Livestream werden am 17. September Nintendo Partner-Studios und Publisher Informationen zu Nintendo Switch-Spielen enthüllen.

First Party Spiele werden im Rahmen einer Nintendo Direct Mini Partner Showcase nicht gezeigt. Was bedeutet dies? Projekte der Nintendo Entwicklerstudios werden morgen nicht zu sehen sein. Ihr solltet also nicht auf News zu Zelda, Mario und Co. hoffen. Third Party Entwickler oder Drittanbieter sind Unternehmen, die nicht Nintendo angehören.

Ihr könnt den Livestream am 17. September 2020 ab 16:00 Uhr bei YouTube verfolgen. Das Event seht ihr dann an dieser Stelle oder direkt unter dieser Meldung.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung vom 16. September 2020

Bildquelle: Nintendo