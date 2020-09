PlayStation 5: Preis und Release stehen fest, Vorbestellung möglich

Sony hat im Rahmen der gestrigen PlayStation 5 Showcase den Release für die PlayStation 5 bekannt gegeben. Am 12. November erscheint die Konsole in sieben Schlüsselmärkten: Australien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Südkorea und USA. Der weltweite Release ist am 19. November. Dieser Termin gilt unter anderem für Europa, den Nahen Osten, Südamerika, Asien und Südafrika.

Auch der Preis der PlayStation 5 steht fest. Die Konsole hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 499,99 Euro. Die PlayStation 5 Digital Edition geht für 399,99 Euro an den Start.

Folgende Zubehörteile erscheinen ebenfalls im November:

DualSense Wireless Controller (allein) – 69,99 EUR (UVP)

PULSE 3D – Wireless Headset – mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen – 99,99 EUR (UVP)

HD-Kamera – mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können – 59,99 EUR (UVP)

Media Remote – zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten – 29,99 EUR (UVP)

DualSense -Ladestation – zum bequemen Laden von zwei drahtlosen DualSense Wireless Controllern – 29.99 EUR (UVP)

Bei einigen Händlern könnt ihr die PlayStation 5 bereits vorbestellen:

Quelle: PlayStation Blog DACH, abgerufen am 17. September 2020, 00:54 Uhr

Bildquelle: Sony