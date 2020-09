Xbox Game Pass: Forza Motorsport 7, Doom Eternal und mehr kommen in den Pass

In den kommenden Tagen und Wochen gibt es wieder Nachschub für den Xbox Game Pass. Los geht es am 01. Oktober mit dem Shooter Doom Eternal und dem kooperativem Action-Spiel Drake Hollow. Welche Spiele in den kommenden Wochen in den Xbox Game Pass kommen, seht ihr in der folgenden Übersicht.

DOOM Eternal (Android & Konsole), ab 01. Oktober 2020

Drake Hollow (PC & Konsole) ab 01. Oktober 2020

Brütal Legend (Konsole), ab 08. Oktober 2020

Forza Motorsport 7 (Android, Konsole & PC), ab 08. Oktober 2020

Ikenfell (Konsole & PC), ab 08. Oktober 2020

Am 15. Oktober werden zudem ein paar Spiele aus dem Katalog vom Xbox Game Pass verschwinden. Folgende Spiele sind dann mit dem Pass nicht mehr spielbar:

Felix the Reaper (Konsole & PC)

Metro 2033 Redux (Konsole & PC)

Minit (Konsole & PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft, Turn 10