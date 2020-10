Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Trailer zeigt Purah und Robelo

Nintendo hat ein neues Video zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung veröffentlicht. Der kurze Clip mit dem Titel „Längst vergessene Erinnerungen“ zeigt Purah und Robelo. Beide gehören dem Volk der Shiekah an. Purah ist die Schwester von Impa. Sie forscht in Breath of the Wild am Hateno-Institut. Robelo leitet das Akkala-Institut. Er forscht, um die Verheerung aufzuhalten, die Hyrule bedroht.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung spielt etwa 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath oft he Wild. Die Armeen von Hyrule ziehen in den Kampf, um das Land vor der Verherrung zu retten. Das Spiel erscheint am 20. November 2020 exklusiv für die Nintendo Switch.

