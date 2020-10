PlayStation Trophäen-Stufen erhalten Änderung

Sony hat eine Änderung für die Playstation Trophäen-Stufen angekündigt. In Kraft tritt diese am morgigen Tag. Der Bereich der Trophäen-Stufe wird von „1-100“ (alt) zu „1-999“ (neu) geändert. Eure Stufe wird nach dem Update automatisch an das neue System angepasst. Die Stufe hängt von euren Trophäen und deren Grad ab.

Das Berechnungssystem für die Trophäen-Stufe ändert sich, wodurch ihr euch schneller durch die niedrigen Stufen bewegt. Die Stufen sollen sich beständiger erhöhen. Platin-Trophäen zählen mit dem neuen System mehr und werden dadurch wertvoller. Eure Trophäen werden künftig auch auf die PlayStation 5 übernommen.

Für die PlayStation Trophäen-Stufen werden zudem neue Symbole eingeführt:

Bronze: Stufen 1–299

Silber: Stufen 300–599

Gold: Stufen 600–998

Platin: Stufe 999

Quelle: PlayStation Blog, abgerufen am 07. Oktober 2020, 21:47 Uhr

Bildquelle: Sony