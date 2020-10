Truck Driver und Kaze and the Wild Masks Demos beim Steam Game Festival spielbar

Vom 07. bis 13. Oktober läuft das Steam Game Festival Autumn Edition. Dort wird auch Publisher SOEDESCO mit zwei Spielen vertreten sein. Zur Verfügung stehen Demoversionen der Spiele Truck Driver und Kaze and the Wild Masks.

Truck Driver ist eine Simulation, die bereits für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist. Erscheinen soll das Spiel zudem für PC (Steam) und die Nintendo Switch. Einen Erscheinungstermin für die beiden Versionen gibt es noch nicht. In dem Spiel verschlägt es euch in eine neue Stadt. Ihr habt nach dem Ableben eures Vaters einen LKW geerbt und möchtet euren Vater ehren, indem ihr ein erfolgreicher Fahrer werdet. Dafür fahrt ihr durch die offene Spielwelt und macht euch einen Namen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kaze and the Wild Masks ist ein Plattformer, der für Nintendo Switch, PC (Steam und Stadia), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Ihr schlüpft in die Rolle von Kaze und zieht los, um euren Freund Hogo zu retten, der von einem Fluch befallen wurde. Dabei müsst ihr es mit lebendigem Gemüse aufnehmen. Auf eurem Abenteuer helfen euch die Mächte der Wilden Masken, dank der ihr springen, fliegen, flitzen und das Meer beherrschen könnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: SOEDESCO Pressemitteilung

Bildquelle: SOEDESCO