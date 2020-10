The Red Lantern erscheint diesen Monat

Timberline Studio hat den Erscheinungstermin für The Red Lantern bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 22. Oktober 2020 für PC (Epic Games Store) und Nintendo Switch. Unklar bleibt, wann das Spiel für die Xbox One veröffentlicht wird. Auch für diese Plattform wurde das Spiel angekündigt. Im Release Date Trailer werden allerdings nur die Logos für Epic Games Store und Nintendo Switch eingeblendet.

The Red Lantern ist ein storygetriebenes Survivalspiel bei dem ihr mithilfe von fünf Schlittenhunden einen Weg durch die Wildnis von Alaska finden sollt, um nach Hause zu gelangen. Dabei müsst ihr mit euren knappen Ressourcen haushalten und stoßt immer wieder auf Ereignisse, während ihr die Wildnis erkundet. Insgesamt soll es Hunderte solcher einzigartigen Events geben.

Zum Launch wird das Spiel mit 20 Prozent Rabatt angeboten werden. Damit erhaltet ihr das Spiel für 16,79 Euro. Der Standardpreis liegt bei 20,99 Euro. Im eShop ist das Spiel aktuell für 19,99 Euro gelistet.

