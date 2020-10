Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hat den Goldstatus erreicht

Entwickler Insomniac Games hat verkündet, dass das Spiel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales den Goldstatus erreicht hat. Das Spiel kann damit wie geplant am 12. November veröffentlicht werden. Es erscheint für PlayStation 4 und PlayStation 5.

In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales schlüpft ihr in die Rolle von Miles Morales. Der Teenager lebt sich in seinem neuen Zuhause sein und tritt als neuer Spider-Man in die Fußstapfen von Peter Parker, der zuvor sein Mentor war. Um New York zu retten muss er lernen, dass mit großer Kraft auch eine große Verantwortung einhergeht.

Quelle: Insomniac Games Twitter

Bildquelle: Insomniac Games, Sony