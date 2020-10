Bravely Default II News kommen bald

Noch in diesem Jahr soll das Spiel Bravely Default II für die Nintendo Switch erscheinen. Einen konkreten Erscheinungstermin hat das Rollenspiel bisher nicht. Ein Tweet lässt allerdings darauf hoffen, dass das bald nicht mehr der Fall ist. Anlass für den Beitrag auf der Social Media-Plattform Twitter ist der achte Jahrestag des Spiels Bravely Default. In Japan ist dieses am 11. Oktober 2012 für den Nintendo 3DS erschienen.

In dem Tweet heißt es, Informationen zu Bravely Default II werden in Kürze bekannt gegeben. An den Tweet ist eine Zeichnung von Naoki Ikushima angehangen.

Quelle: Bravely Default Twitter Account via Gematsu, Seite abgerufen am 11. Oktober 2020, 12:14 Uhr

Bildquelle: Square Enix