Genshin Impact Mehrspieleraktion „Elementarofen“ startet heute

In Genshin Impact startet heute die erste Mehrspieleraktion, die den Namen „Elementarofen“ trägt. Los geht es am 12. Oktober 2020. Das Event wird bis zum 19. Oktober aktiv sein. Um teilnehmen zu können müsst ihr mindestens Abenteuerstufe 20 mit eurem Account erreicht haben. Außerdem müsst ihr im 2. Akt des Prologs sämtliche Aufträge des Abschnitts „Für ein Morgen ohne Tränen“ erledigt haben. Erledigt nach Start der Aktion den Auftrag „Ein großer Schritt für die Alchemie“ von Timaeus.

Worum geht es bei dem Genshin Impact Event Elementarofen? Zusammen mit anderen Spielern arbeitet ihr daran Elementarklumpen in den Elementarofen zu befördern. Durch den Verbrauch von ursprünglichem Harz habt ihr nach Abschluss eines Alchemievorgangs den ihr dadurch vorantreibt die Möglichkeit Material für Figuren-EP, Abenteurer-EP und Schätze zu erhalten. Die Schätze sind von eurer Weltstufe abhängig. Ihr könnt außerdem Errungenschaften im Alchemiehandbuch abschließen. Als Belohnungen winken Urgestein, Material für den Figurenaufstieg und weitere Belohnungen.

Via Aktionsfenster könnt ihr euch nach Aktionsstart in Genshin Impact einen Überblick verschaffen. In der PC-Version öffnet ihr dieses mit F5, in der Mobile-Version über den Kompass oben rechts und in der PlayStation 4-Version via L1-Taste, wo ihr dann den Kompass auswählen müsst.

