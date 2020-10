Forza Horizon 4 Series 28 bringt drei neue Fahrzeuge und ein Fahrzeug, neue Car Packs

Playground Games hat im Rahmen des Forza Monthly Streams die neuen Fahrzeuge für Forza Horizon 4 Series 28 angekündigt. Zwei davon werden als Belohnung über die Festival-Spiellisten vergeben, eines erhaltet ihr für den Abschluss einer saisonalen Meisterschaft. Folgende Wagen kommen mit der nächsten Series neu ins Spiel:

GMC Syclone, 50 % Festival Spielliste Sommer

GMC Typhoon, 50 % Festival Spielliste Winter

Hennessey VelociRaptor, saisonale Meisterschaft im Frühling

Forza Horizon 4 Series 28 startet am 22. Oktober 2020. Ihr müsst also noch eine Weile warten, bis das Update zur Verfügung steht. Die Ankündigung erfolgte dieses Mal früher als üblich. Series 27 startet am 15. Oktober in die vierte und letzte Woche.

Mit Series 28 implementieren die Entwickler auch ein neues Feature. Horizon Backstage. Wenn ihr ab Series 28 in einer Festival Spielliste 50 % erreicht, bekommt ihr einen Backstage Pass. Bei Horizon Backstage stehen jeweils vier Fahrzeuge zur Auswahl. Pro Pass könnt ihr eines davon erhalten. Künftig sollen Spieler auch die Möglichkeit haben, über die Fahrzeuge von Backstage abstimmen zu können. Interessant ist das neue Feature vor allem für neue Spieler, da so zum Beispiel #Forzathon Punkte gespart werden können. Zudem lassen sich verpasste Belohnungen aus älteren Spiellisten holen.

Zwei neue Car Packs wurden ebenfalls für Forza Horizon 4 angekündigt.

Japanese Heroes Car Pack

2003 Honda S2000

1974 Honda Civic RS

2018 Nissan Sentra Nismo

2002 Mazda RX-7 Spirit R Type A

2005 Honda NSX-R GT

Open Top Car Pack

2018 BMW i8 Roadster

2012 Lamborghini Gallardo Spyder LP570-4 Performante

1953 Jaguar C-Type

1959 Cadillac Eldorado Biarritz Convertible

1929 Mercedes-Benz SSK Roadster

Die Aufzeichnung vom Stream könnt ihr euch unten ansehen:

Quelle: Forza Monthly vom 13. Oktober 2020, via GT Planet

Bildquelle: Playground Games

Vielen Dank an Marcel, für den Hinweis zu dieser News.