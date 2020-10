Pokémon GO Kurios-Eier im neuen Herbst-Event, neue Spezialforschung

In Pokémon GO bringt ein neues Herbst-Event Kurios-Eier mit sich. Aus den Kurios Eiern schlüpfen Gift-Pokémon, Unlicht-Pokémon und jene, die einen dieser Typen via Entwicklung erhalten können. Darunter Larvitar, Zurrokex, Unratütox und Skallyk.

Wie erhaltet ihr in Pokémon GO ein Kurios-Ei? Zunächst einmal benötigt ihr einen freien Platz in eurem Ei-Inventar. Ist dies der Fall, müsst ihr jemanden aus dem Team Go Rocket-Vorstand besiegen. Dazu gehören Sierra, Cliff und Arlo. Um ein solches Ei auszubrüten, müsst ihr 12 Kilometer laufen. Während des Events werden Eier in Ei-Brutmaschinen viermal so schnell ausgebrütet.

Mit dem neuen Pokémon GO Herbst-Event gibt es auch eine frische Team GO Rocket-Spezialforschung. Auch bei dieser spielen die Kurios-Eier eine Rolle. Euch erwartet zudem ein Kampf gegen Team GO Rocket Boss Giovanni. Die neue Team GO Rocket-Spezialforschung erhaltet ihr nur, wenn ihr „Die düstere Bedrohung wächst“ abgeschlossen habt. Es wird in diesem Jahr keine weiteren Rocket-Spezialforschungen mehr geben.

Im Event-Zeitraum begegnet ihr in der Wildnis vermehrt Pokémon mit den Typen Unlicht und Gift. Darunter Webarak, Hunduster, Fiffyen, Schluppuck, Skunkapuh und Felilou. Team Rocket ist aktiver als sonst. Bei Schnappschüssen erwartet euch eine Überraschung. Im Style-Shop könnt ihr passende Avatar-Artikel erwerben.

Rocket-Rüpel setzen in Pokémon GO nun Digda, Muschas, Flegmon, Aerodactyl und Panzaeron ein. Die Vorstände Fukano, Traumato und Amonitas. Rettet ihr die Pokémon, habt ihr die Chance auf ein schillerndes Exemplar. Für den Sieg gegen Giovanni gibt es Crypto-Mewtu.

Das Pokémon GO Herbst Event rund um die Kurios-Eier ist bereits aktiv. Es läuft bis zum 19. Oktober um 22:00 Uhr.

Quelle: Offizielle Website, abgerufen am 13. Oktober 2020, 00:12 Uhr

Bildquelle: Niantic