Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 42 – Held des Alltag

Kapitel 1 – Mit allem drum und dran

In dieser Woche dürft ihr euch für ein Auto aus der Wagengruppe „Retro-Limousinen“ entscheiden. Mit Blick auf Kapitel 3 kann ich euch die folgenden Autos empfehlen:

1988 BMW M5 Forza Edition

1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

Ein Tuning auf S2 bietet sich ebenfalls mit Blick auf Kapitel 3 an.

Kapitel 2 – Gepäckträger

Habt ihr euch für ein Fahrzeug entschieden, dürft ihr dies zunächst beliebig fahren und 20 Meilen sammeln. Die entsprechen 32,2 Kilometer. Möchtet ihr die Aufgabe möglichst schnell abschließen bietet sich ein Ausflug auf die Autobahn ab. Fahrt diese ein paarmal ab, bis ihr die Strecke zusammen habt.

Alternativ könnt ihr einige Rennen absolvieren und dabei Geld und Einfluss verdienen. Der BMW hat als Bonus einen Veranstaltungseinfluss-Boost. Das könnt ihr ausnutzen, wenn ihr diesen fahrt.

Sollte euer Zähler hängen limitiert ihr vorübergehend die fps auf 30. Am PC geht dies über eine Einstellung auf direktem Wege. Auf der Xbox One X nur indirekt, indem ihr in den Einstellungen den Fokus auf Grafik statt Performance setzt.