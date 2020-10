Stardew Valley Splitscreen-Koop kommt mit 1.5

Mit Version 1.5 bekommt Stardew Valley Splitscreen-Koop. Auf Nachfrage bei Twitter hat Entwickler ConcernedApe versichert, dass das Feature sowohl auf PC als auch Konsolen Einzug halten wird. Lediglich bei der Anzahl unterstützter Spieler kann es zu Unterschieden kommen. Am PC wird es möglich sein, zu viert im Stardew Valley Splitscreen-Koop zu spielen. Auf einigen anderen – nicht näher benannten – Plattformen sind möglicherweise nur zwei Spieler möglich.

Ab wann Stardew Valley 1.5 verfügbar ist, steht aktuell noch in den Sternen. Es gibt keinen Termin für das Update. Auch über den Inhalt ist bisher nicht viel bekannt. Möglicherweise erhält das Spiel mit Version 1.5 Bananenbäume. Zwei neue Screenshots geben zudem Hinweise auf einige Inhalte des Updates. Aufmerksame Fans haben darin Hinweise auf neue Truhen, ein Telefon, Wüsten-Farmen und Co. gefunden. Auch einige potenziell neue Items wurden erspäht. Vermutet wird zum Beispiel Ingwer.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi

— ConcernedApe (@ConcernedApe) October 16, 2020