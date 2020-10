Genshin Impact Luhua-Landschaft Auftrag und Schatten über dem Luhua-Teich Errungenschaft

Genshin Impact Luhua-Landschaft Auftrag

In Liyue begegnet ihr beim Luhua-Teich dem Künstler Vermeer. Sprecht ihr ihn an berichtet er davon, dass er beim Malen einige Pinsel zurückgelassen hat – die ihr nun für ihn suchen sollt. Die Orte der Pinsel müsst ihr selbst ausfindig machen. Sie werden euch auf der Karte nicht markiert. Beide Pinsel sind in der Nähe vom Teich an etwas höher gelegenen Orten zu finden.

Ein Pinsel ist in der Nähe vom Teleportationspunkt „Qiongji-Mündung, Liyue“ östlich vom Teich. Lauft von dort rechts durch die Ruinen, wo ihr am Abgrund einen Rucksack und andere Habseligkeiten findet. Neben dem Rucksack an der Steinwand findet ihr einen Teil von der Ausrüstung die Vermeer zurückgelassen hat.

Der zweite Pinsel von Vermeer ist westlich vom Luhua-Teich und in der Nähe vom Teleporationspunkt. Auch dieser heißt „Qiongji-Mündung, Liyue“. Seht ihr euch die Karte an, liegen beide auf gleicher Höhe. Lauft östlich zur Klippe, wo ihr bei einem Baumstumpf ebenfalls Habseligkeiten wie einen Rucksack findet. Ihr findet beim Busch einen Pinsel des Künstlers. Habt ihr beide aufgesammelt, kehrt ihr zurück zum Maler und überreicht ihm sein Equipment.

Vermeer überreicht euch als Dankeschön das Objekt „Merkwürdiger“ Stein. Davon benötigt ihr nun einen zweiten. Das Spiel markiert euch einen Bereich, in dem ihr fündig werdet. Der Stein ist im Suchbereich am nordöstlichen Rand des Kreises zu finden.

Habt ihr beide merkwürdigen Steine, dreht ihr euch um. Hinter Vermeer fallen sofort zwei große steinerne Statuen ins Auge. Klettert hinauf zum Kopf der Statuen und setzt dort jeweils einen Stein ein. Habt ihr beide in den Statuen untergebracht, könnt ihr unten die Elementarsäule verwenden.

Für die Aktivierung benötigt ihr das Element Geo. Sobald ihr dies getan habt, erwartet euch ein Kampf gegen drei Gegner. Zerstört zunächst die Schilde der Gegner und dann die Kreaturen selbst. Setzt dafür Elementarangriffe ein, die wirkungsvoll sind. Schafft ihr es innerhalb der Zeit, die Gegner zu bezwingen, öffnet sich zwischen den steinernen Statuen das hölzerne Tor. Dahinter verbergen sich eine Luxuriöse Truhe und zwei Hübsche Truhen. Aus der großen Truhe gibt es unter anderem 50 Urgestein. Außerdem könnt ihr drei Mal Cor Lapis abbauen.

Genshin Impact Schatten über dem Luhua-Teich Errungenschaft

Habt ihr den Auftrag abgeschlossen, könnt ihr euch noch einmal mit Vermeer unterhalten. Ihr findet ihn nun östlich vom Teich. Er steht in der Nähe vom östlichen Teleportationspunkt „Qiongji-Mündung, Liyue“. An dieser Stelle habt ihr auch zuvor einen seiner Pinsel aufgespürt und eingesammelt.

Sprecht Vermeer an und wählt die oberste Gesprächsoption aus. Ihr erhaltet dadurch die „Schatten über dem Luhua-Teich“ Errungenschaft aus der Errungenschafts-Kategorie „Wunder der Welt“. Für den Abschluss könnt ihr 5 Urgestein einsammeln.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact