genshin_impact_villa_taishan_freischalten

Wo findet ihr in Genshin Impact die Villa Taishan?

Im Osten von Teyvat liegt der Hafen Liyue. Nordwestlich davon befindet sich Jueyun-Karst. Eingebettet von Bergen liegt ein See, in dem die Villa Taishan versunken ist. Ihr könnt Zugang erlangen, indem ihr ein Rätsel löst. Ganz in der Nähe befindet sich der Teleportationspunkt „Minlin, Liyue“. Wenn ihr von dort nach Norden wenige Meter zu der Klippe lauft, könnt ihr bereits auf das Rätsel hinabblicken.

Die Schatzgrube diente einst als Ort für die Prüfung der Erde. Menschen, die die Adepten befragen wollten, mussten die Prüfungen von Himmel und Erde bestehen, damit ihnen dieser Wunsch gewährt wurde. Die niedrigste empfohlene Truppenstufe für die Villa Taishan ist 38.

Rätsel um Zugang zur Villa Taishan zu erhalten

Lasst euch vom Berg hinab zum Eingang der Sphäre gleiten, der zunächst noch unter Wasser ist. Blickt ihr auf die gegenüberliegende Seite, könnt ihr in einiger Entfernung einen Schalter erkennen. Dorthin führt euch euer Weg. Sobald ihr den Ort erreicht, müsst ihr einige Gegner beseitigen. Nun klettert ihr auf die Säule und aktiviert den Schalter. Dadurch sinkt der Wasserstand und legt zwischen Schalter und Villa einen weiteren Schalter frei.

Der Schalter in der Mitte ist zunächst noch gesperrt. Ihr müsst nun um ihn herum die Laternen aktivieren. Dafür zerstört ihr die Erze, die an Blumen erinnern. Am besten und schnellsten geht dies, wenn ihr einen Charakter mit Geo nutzt. Schlagt einige Male drauf, um eine solche Erzblume zu zerstören. Um euch herum kreist nun ein leuchtender Stern. Nähert ihr euch einer der Laternen, die um den zweiten – noch gesperrten – Schalter herum platziert sind, wird diese aktiviert.

Ein solcher Stern bleibt nur für eine Weile bei euch. Trödelt ihr zu lang, verschwindet ihr wieder. Die an Erz erinnernden Blumen wachsen allerdings rasch wieder nach. In der Umgebung findet ihr bei den Felsen genug dieser Blumen, um alle Laternen zu aktivieren. Solltet ihr Sterne verloren haben, wartet ihr einfach kurz, bis diese wieder nachgewachsen sind. Habt ihr alle 3 Laternen aktiviert, könnt ihr den Schalter in der Mitte verwenden. Nun legt ihr endlich den Zugang zur Villa Taishan frei und könnt diese betreten.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact