Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 43 – Rennkunst und Krempel

Kapitel 1 – Ganz famos

Für die Kapitel vom aktuellen Weekly #Forzathon wird ein Fahrzeug der Wagengruppe „Rennwagen-Oldtimer“ vorausgesetzt. Diese kosten bei der Automesse alle 10.000.000 Credits. Den 1934 Alfa Romeo P3 erhaltet ihr beim Kauf von Edinburgh Castle. Möglicherweise steht euch auch der 1933 Napier-Railton zur Verfügung. Dieser ist manchmal über die Festival-Spielliste zu erhalten. Mit Glück könnt ihr einen relativ günstig im Auktionshaus erhalten. Das Angebot dort ist jedoch überschaubar.

Kapitel 2 – Prima Show

Habt ihr ein Fahrzeug gefunden, gilt es zunächst 2 Angeber-Fähigkeiten zu machen. Diese sind ausschließlich in Rennen möglich, da Angeber eine Kombination der Fähigkeiten Überholen und Drift ist. Das heißt, ihr müsst driftend an einem Gegner im Rennen vorbeiziehen. Am einfachsten geht dies, wenn ihr zunächst in einem Rennen wartet, bis das Fahrerfeld etwas aufgelockert ist. Zum driftenden Überholen eignen sich vor allem Kurven. Driftet wenn möglich innen am Gegner vorbei. Setzt erst kurz vor dem Überholen an, damit euch der Schwung nicht vorher ausgeht. Die Fähigkeit muss nicht zwingend in Kurven erledigt werden. Hat euer Auto genug Power, ergeben sich durchaus auch auf Geraden geeignete Situationen.

Einen Drift könnt ihr zum Beispiel auslösen, indem ihr die Handbremse zieht und euren Wagen in Seitlage bringt. Ihr braucht für die Fähigkeit keinen extremen Winkel. Wichtiger ist es, nicht das Tempo zu verspielen, um auch noch am Gegner vorbei zu kommen.

Habt ihr Schwierigkeiten könnt ihr meine Strecke „585 436 887“ nutzen. Die Gegner fahren leicht neben der Straße. Ihr haltet euch nah an den Gegnern, bleibt aber dabei auf der Straße und zieht elegant mit einem Drift vorbei.