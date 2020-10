Genshin Impact Wunderbare Wunderware Aktion angekündigt

Entwickler miHoYo hat ein neues Event für Genshin Impact angekündigt. Am 26. Oktober startet die Aktion „Wunderbare Wunderware“. Um daran teilnehmen zu können müsst ihr im Spiel mindestens Abenteuerstufe 12 erreicht haben.

Was erwartet euch in Genshin Impact bei Wunderbare Wunderware? Die Aktion läuft vom 26. Oktober bis zum 02. November 2020. In diesem Zeitraum könnt ihr Hinweisen folgen, um den Händler Liben in Teyvat aufzuspüren. Gelingt euch dies, könnt ihr von ihm Wunderkisten erhalten. Diese überlässt er euch im Tausch gegen Materialien. Während der Aktion wird Liben seinen Standort wechseln, weshalb ihr ihn immer wieder finden müsst. Insgesamt ist es möglich sieben verschiedene Wunderkisten zu erhalten. Jede davon kann nur einmal geöffnet werden. Pro Tag erhaltet ihr maximal eine Kiste. Die Kisten können nur während der Aktion geöffnet werden. Wie auch beim inzwischen beendeten Koop-Event wird es möglich sein Erfahrungspunkte für den Erlebnispass zu sammeln, wenn ihr entsprechende Aufträge erfüllt.

Quelle: Offizielle Genshin Impact Website, abgerufen am 24. Oktober 2020, 09:56 Uhr

Bildquelle: miHoYo