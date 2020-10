Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition Trailer

In wenigen Tagen erscheint die Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition. Für Japan ist eine Retail-Version vorgesehen. Die ist zwar für den Westen nicht angekündigt, dafür ein kostenloses Update mit den neuen Features und Inhalten.

Was erwartet euch mit der Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition? Unter anderem die Möglichkeit bereits besiegte Bosse noch einmal herausfordern zu können. Drei neue Outfits finden ebenfalls den Weg ins Spiel. Alle Outfits sind rein kosmetischer Natur. Das Update ermöglicht es Spielern bis zu 30 Sekunden Gameplay aufzuzeichnen und diese Aufnahmen mit anderen Spielern zu teilen. Dazu kann eine Nachricht verfasst werden. So können Spieler zum Beispiel coole Moves oder Techniken für Bosskämpfe mit anderen Gamern teilen. Mit Gauntlets of Strength erwartet euch eine besonders knackige Herausforderung. Sobald der Wolf stirbt, müsst ihr von vorn beginnen. Im Launch Trailer gibt es einen Vorgeschmack auf die Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition.

Quelle: Activision

Bildquelle: Activision