The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Teaser

Der dritte Teil der The Dark Pictures-Reihe ist The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Der Teaser für das Spiel verbirgt sich im kürzlich erschienenem Spiel The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Auch Little Hope wurde durch ein Video im Vorgänger (Man of Medan) angekündigt.

Der dritte Teil der Reihe soll 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Den Teaser für The Dark Pictures Anthology: House of Ashes könnt ihr euch unten ansehen.

Quelle: YouTube via Gematsu, abgerufen am 31. Oktober 2020, 13:12 Uhr

Bildquelle: Bandai Namco