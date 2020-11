PlayStation 5 „New Worlds To Explore“ Trailer grenzt Erscheinungszeitraum einiger Spiele ein

Nur noch wenige Tage bis zum Launch der PlayStation 5. Die Vorfreude heizt Sony mit einem neuen Trailer an, der den Titel „New Worlds To Explore“ trägt. Im Video werden einige kommende PlayStation 5-Spiele gezeigt. Darunter Gran Turismo 7 und Horizon II: Forbidden West. Die Szenen aus dem Video sind ein Zusammenschnitt aus älteren Trailern. Interesse weckt daher vor allem ein Text der unten eingeblendet wird.

Laut den Worten am unteren Rand erscheinen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Demon’s Soul am 12. November 2020. Soweit nicht überraschend. Weiter heißt es, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal: Anticipated werden in der ersten Jahreshälfte 2021 veröffentlich. In der zweiten Jahreshälfte soll Horizon II: Forbidden West folgen.

Vor allem über den Erscheinungstermin von Gran Turismo und Forbidden West wurde bisher fleißig spekuliert. Gran Turismo 7 haben viele noch in weiter Ferne vermutet und über Forbidden West war bisher nur bekannt, dass das Spiel 2021 veröffentlicht werden soll.

Quelle: offizieller PlayStation YouTube Kanal

Bildquelle: Sony